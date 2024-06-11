Хуммельс может остаться в «Боруссии» - названо условие

Центральный защитник Матс Хуммельс может остаться в дортмундской «Боруссии». Как сообщает Sky Sport, это произойдет в том случае, если с поста главного тренера команды будет уволен Эдин Терзич. Между игроком и специалистом не самые лучшие отношения.

Если же Терзич останется на своем посту, то опытный защитник рассмотрит варианты трудоустройства с Саудовской Аравии и МЛС. Также интерес к Матсу проявляет «Милан».

В минувшем сезоне 35-летний защитник принял участие в 25 поединках немецкой Бундеслиги. Хуммельс отметился тремя забитыми мячами, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.