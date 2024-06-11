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«Барселона» хочет увести из «Байера» одного из лучших футболистов

11 Июня 2024 • 08:25 Комментировать

Каталонская «Барселона» может усилиться одним из лучших игроков леверкузенского «Байера». Как стало известно журналистам Sport.es, в поле зрения «сине-гранатовых» находится латераль Жереми Фримпонг.

Новый наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в подписании нидерландского футболиста. Каталонцы сделали «фармацевтам» предложение, но реакция немцев пока неизвестна.

В прошедшем сезоне Фримпонг поучаствовал в 47 поединках леверкузенского коллектива, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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