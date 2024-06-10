Защитник «Байера» является главной трансферной целью «Баварии»

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, футболист может перебраться в «Баварию». По его данным, защитник является приоритетной целью мюнхенцев в качестве центрального защитника на следующий сезон. Отмечается, что в случае ухода из «Байера», «Бавария» является для футболиста любимым вариантом продолжения карьеры. В ближайшее время между клубами состоятся переговоры.

Ранее сообщалось, что Та будет зарабатывать в «Баварии» порядка 9 млн евро в год, если переход состоится, также центрбек сможет получить дополнительные 3 млн в виде бонусов.