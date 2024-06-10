«Барселона» хочет подписать полузащитника «Штутгарта»

Анджело Штиллер, выступающий за немецкий «Штутгарт», может продолжить карьеру в Испании.

Как передаёт Sports.es, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Отмечается, что игрока в своей команде хочет видеть новый наставник каталонской команды Ханс-Дитер Флик, который ранее уже работал со Штиллером в мюнхенской «Баварии».

В минувшем сезоне полузащитник «Штутгарта» провёл за клуб 36 матчей во всех соревнованиях, записал на свой счёт один забитый мяч и сделал шесть ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.