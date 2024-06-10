Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Штутгарта»

10 Июня 2024 • 19:05 Комментировать

Анджело Штиллер, выступающий за немецкий «Штутгарт», может продолжить карьеру в Испании.

Как передаёт Sports.es, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Отмечается, что игрока в своей команде хочет видеть новый наставник каталонской команды Ханс-Дитер Флик, который ранее уже работал со Штиллером в мюнхенской «Баварии».

В минувшем сезоне полузащитник «Штутгарта» провёл за клуб 36 матчей во всех соревнованиях, записал на свой счёт один забитый мяч и сделал шесть ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 Анджело Штиллер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Генич покинул «Матч ТВ» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал», а «Спартак» нового голкипера отыскал: главные трансферы и слухи недели Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тренер клуба АПЛ приехал в «Реал» за Луниным Кейн эмоционально высказался после поражения сборной Англии Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий
Спортивные новости
Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Алькарас в пяти сетах победил Зверева и выиграл «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июня
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» планирует подписать защитника «Челси»
19:05 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет подписать полузащитника «Штутгарта»
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по Санчо слухи
09:02 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» негативно отреагировали на переход Мбаппе в «Реал»
04:14 · Германия. Бундеслига
Гюндоган: «Вирц и Мусиала – очень талантливые парни, но нам нужно соблюдать баланс»
03:53 · Германия. Бундеслига
Коман сыграл впервые с апреля
09 Июня
23:59 · Германия. Бундеслига
Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»
22:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать Киммиха – названо условие
21:50 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пальиньи в «Баварию»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Будущее Шешко определится до начала Евро-2024 – на игрока претендует топ-клуб АПЛ 2
21:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет обскакать «Реал» в гонке за звёздным футболистом 1
18:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась о переходе с игроком «Фулхэма» Пальиньей
15:16 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты условия возможного трансфера Пальиньи в «Баварию»
13:18 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» назвала шесть игроков, которые не продаются
12:10 · Германия. Бундеслига
Ван Галь прокомментировал назначение Компани в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем