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В «Баварии» негативно отреагировали на переход Мбаппе в «Реал»

10 Июня 2024 • 09:02 Комментировать

Футбольный функционер Макс Эберль, занимающий пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказал мнение о трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«В какой-то момент может наступить перенасыщение, и тогда придет Саудовская Аравия. Это не вызывает у меня позитивных эмоций. Но нужно признать, что сейчас такой рынок. Футболисты и их агенты получают выгоду, но только не клубы. Раньше клубы получали выгоду. Деньги были в обороте, но сейчас их стало намного меньше», - передает слова Эберля Suddeutsche Zeitung.

Мбаппе перешел в «Реал» 3 июня. 25-летний француз подписал контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Макс Эберль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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