В «Баварии» негативно отреагировали на переход Мбаппе в «Реал»

«В какой-то момент может наступить перенасыщение, и тогда придет Саудовская Аравия. Это не вызывает у меня позитивных эмоций. Но нужно признать, что сейчас такой рынок. Футболисты и их агенты получают выгоду, но только не клубы. Раньше клубы получали выгоду. Деньги были в обороте, но сейчас их стало намного меньше», - передает слова Эберля Suddeutsche Zeitung.