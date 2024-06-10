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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гюндоган: «Вирц и Мусиала – очень талантливые парни, но нам нужно соблюдать баланс»

10 Июня 2024 • 04:14 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением об игре Флориана Вирца и Джамала Мусиалы.

На предстоящем чемпионате Европы в распоряжении Юлиана Нагельсманна будет сразу два одарённых атакующих хавбека – обоим всего по 21 году. Высказываясь о таланте восходящих звёзд «Байера» и «Баварии», Гюндоган отмечает, что сборной Германии необходимо сохранять правильный ритм и не забывать про оборону.

«Вирц и Мусиала очень талантливы, они хотят обострять игру каждой передачей, но мы должны быть уверены, что соблюдаем баланс. Необходимо отрабатывать определённые вещи, чтобы достичь автоматизма. Ребята играют в разных клубах, поэтому важно работать с ними, чтобы они принимали верные решения на поле. Я убеждён, что нам ещё есть куда расти», – сказал в интервью Bild 33-летний футболист «Барселоны».

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