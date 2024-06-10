Коман сыграл впервые с апреля

Вингер «Баварии» Кингсли Коман принял участие в товарищеском матче сборной Франции.

Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам выпустил 27-летнего футболиста на 74-й минуте поединка со сборной Канады, прошедшего в воскресенье (0:0). Для Комана это первое появление на поле после травмы, полученной 13 апреля в матче Бундеслиги против «Кёльна».

На счету игрока в общей сложности 56 поединков за сборную Франции с момента дебюта в 2015 году. В цветах национальной команды Коман отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

На Евро-2024 французы сыграют со сборными Австрии (17 июня), Нидерландов (21 июня) и Польши (25 июня).