Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»

09 Июня 2024 • 23:59 Комментировать
Австрия
...
Франция
17.06 22:00

Рулевой сборной Австрии Ральф Рангник ответил, трудно ли было сказать «нет» мюнхенской «Баварии».

В какой-то момент 65-летний специалист считался кандидатом номер один на замену Томасу Тухелю во главе гранда Бундеслиги. Стороны провели переговоры, но в итоге Рангник решил остаться в сборной Австрии.

«Это было одно из самых трудных решений за всю мою профессиональную карьеру. В «Баварии» есть четыре сотрудника, с которыми я работал раньше, также в команде выступают четыре моих бывших игрока. Из-за этого наша встреча была особенной, и ведь речь об одном из крупнейших клубов Европы. Такие предложения поступают нечасто – вот почему я серьёзно рассматривал этот вариант», – поведал в интервью Kicker Рангник.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник Сборная Австрии ещё теги

Новости по матчу

09 Июня
14:27
Балахнин назвал главного фаворита чемпионата Европы
02 Июня
10:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал», а «Спартак» нового голкипера отыскал: главные трансферы и слухи недели Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру в 34 года
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0
Спортивные новости
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Алькарас в пяти сетах победил Зверева и выиграл «Ролан Гаррос» Терещенко: «Бобровский – один из претендентов на звание лучшего игрока сезона» Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
09 Июня
23:59 · Германия. Бундеслига
Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»
22:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать Киммиха – названо условие
21:50 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Пальиньи в «Баварию»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Будущее Шешко определится до начала Евро-2024 – на игрока претендует топ-клуб АПЛ
21:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет обскакать «Реал» в гонке за звёздным футболистом 1
18:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась о переходе с игроком «Фулхэма» Пальиньей
15:16 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты условия возможного трансфера Пальиньи в «Баварию»
13:18 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» назвала шесть игроков, которые не продаются
12:10 · Германия. Бундеслига
Ван Галь прокомментировал назначение Компани в «Баварию»
01:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с игроком сборной Португалии
08 Июня
23:29 · Германия. Бундеслига
«Аль-Ахли» намерен подписать звезду «Баварии» слухи
22:49 · Германия. Бундеслига
Травма Упамекано оказалась несерьёзной – он сможет сыграть на Евро
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» решил перехватить трансферную цель «Баварии»
22:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделает ещё одно предложение Дэвису слухи
19:23 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали свой первый летний трансфер
Все новости
Рекомендуем