Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»

Рулевой сборной Австрии Ральф Рангник ответил, трудно ли было сказать «нет» мюнхенской «Баварии».

В какой-то момент 65-летний специалист считался кандидатом номер один на замену Томасу Тухелю во главе гранда Бундеслиги. Стороны провели переговоры, но в итоге Рангник решил остаться в сборной Австрии.

«Это было одно из самых трудных решений за всю мою профессиональную карьеру. В «Баварии» есть четыре сотрудника, с которыми я работал раньше, также в команде выступают четыре моих бывших игрока. Из-за этого наша встреча была особенной, и ведь речь об одном из крупнейших клубов Европы. Такие предложения поступают нечасто – вот почему я серьёзно рассматривал этот вариант», – поведал в интервью Kicker Рангник.