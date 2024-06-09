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«Бавария» готова продать Киммиха – названо условие

09 Июня 2024 • 22:04 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может быть продан нынешним летом.

Действующее соглашение 29-летнего игрока рассчитано истекает через год, а переговоры по дальнейшему сотрудничеству были заморожены. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» открыта для продажи Киммиха – клуб рассмотрит крупные предложения, если такие поступят в грядущее трансферное окно.

Одним из претендентов на хавбека недавно был назван саудовский «Аль-Ахли». Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в «Барселону» или мадридский «Реал».

Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В его активе 390 матчей за мюнхенцев во всех турнирах.

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