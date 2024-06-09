«Барселона» хочет обскакать «Реал» в гонке за звёздным футболистом

В следующем году «Барселона» и «Реал» могут схлестнуться не только на футбольных полях, но и на трансферном рынке. Обоим клубам интересен атакующий полузащитник Флориан Вирц из «Байера». Проскакивала даже информация о том, что «сливочные» уже договорились о переходе талантливого игрока. Но «сине-гранатовые» будут бороться.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» надеется обскакать «Реал» в гонке за Вирцем. Каталонцы считают, что 21-летний футболист может отказать мадридцам из-за скопления там звёздных футболистов. Подспорьем для «сине-гранатовых» может стать и тот факт, что Вирц с детства является фанатом «Барселоны».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Флориана Вирца в 130 миллионов евро.