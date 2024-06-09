«Бавария» договорилась о переходе с игроком «Фулхэма» Пальиньей

Хавбек «Фулхэма» и сборной Португалии Пальинья близок к переходу в «Баварию», сообщил репортер Sky Керри Хау.

По данным источника, мюнхенский клуб уже договорился о контракте с самим игроком. Ожидается, что стороны подпишут соглашение на четыре или пять лет. Сейчас команды ведут переговоры о сумме компенсации — она может составить 40-45 млн евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Палинья провел за «Фулхэм» 39 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В активе 28-летнего футболиста 27 матчей и два гола за сборную Португалии.