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«Бавария» договорилась о переходе с игроком «Фулхэма» Пальиньей

09 Июня 2024 • 18:48 Комментировать

Хавбек «Фулхэма» и сборной Португалии Пальинья близок к переходу в «Баварию», сообщил репортер Sky Керри Хау.

По данным источника, мюнхенский клуб уже договорился о контракте с самим игроком. Ожидается, что стороны подпишут соглашение на четыре или пять лет. Сейчас команды ведут переговоры о сумме компенсации — она может составить 40-45 млн евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Палинья провел за «Фулхэм» 39 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В активе 28-летнего футболиста 27 матчей и два гола за сборную Португалии.


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