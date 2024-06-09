«Боруссия» назвала шесть игроков, которые не продаются

Руководство дортмундской «Боруссии» не собирается расставаться с шестью игроками этим летом. Они были внесены в число неприкасаемых.

Согласно сведениям Get Football News Germany, речь идет о голкипере Грегоре Кобеле, защитнике Нико Шлоттербеке, хавбеках Марселе Забитцере, Эмре Джане, Юлиане Брандте и центрфорварде Никласе Фюллькруге.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги дортмундская команда набрала 63 балла и финишировала на пятом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Боруссия» добралась до финале, где потерпела поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:2.