Ван Галь прокомментировал назначение Компани в «Баварию»

«Меня удивило назначение Венсана в «Баварию», поскольку в прессе писали многих больших именах. Компани – молодой специалист, у него мало опыта. «Бавария» вела переговоры с другими специалистами, однако никто не согласился. Это не самый приятный момент для клуба», - передает слова ван Галя Sky Sports.