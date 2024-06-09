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Ван Галь прокомментировал назначение Компани в «Баварию»

09 Июня 2024 • 12:10 Комментировать

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Луи ван Галь высказался о назначении бельгийского специалиста на пост рулевого мюнхенской «Баварии».

«Меня удивило назначение Венсана в «Баварию», поскольку в прессе писали многих больших именах. Компани – молодой специалист, у него мало опыта. «Бавария» вела переговоры с другими специалистами, однако никто не согласился. Это не самый приятный момент для клуба», - передает слова ван Галя Sky Sports.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Бавария» выступала под руководством немца Томаса Тухеля. Команда провалилась в Бундеслиге, заняв лишь третье место.

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