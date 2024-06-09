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«Реал» договорился о покупке звезды «Байера» - названо имя

09 Июня 2024 • 11:36 Комментировать

Мадридский «Реал» пополнит свой состав еще одним топовым футболистом. Как стало известно газете Marca, «королевский» клуб провел успешные переговоры с леверкузенским «Байером» по Флориану Вирцу. Стороны договорились, что немецкий полузащитник переедет в Мадрид летом 2025 года.

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер 21-летнего футболиста может обойтись чемпиону Испании в 150 миллионов евро. Контракт Флориана с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне Вирц провел 49 поединков за леверкузенский коллектив. Полузащитник записал на свой счет 18 забитых мячей и 20 голевых передач.

Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флориан Вирц Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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