«Реал» договорился о покупке звезды «Байера» - названо имя

Мадридский «Реал» пополнит свой состав еще одним топовым футболистом. Как стало известно газете Marca, «королевский» клуб провел успешные переговоры с леверкузенским «Байером» по Флориану Вирцу. Стороны договорились, что немецкий полузащитник переедет в Мадрид летом 2025 года.

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер 21-летнего футболиста может обойтись чемпиону Испании в 150 миллионов евро. Контракт Флориана с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне Вирц провел 49 поединков за леверкузенский коллектив. Полузащитник записал на свой счет 18 забитых мячей и 20 голевых передач.

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