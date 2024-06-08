Клубы из Саудовской Аравии продолжат приглашать звёзд европейского футбола нынешним летом.

В январе «Аль-Ахли» провернул неудачную попытку подписания Йозуа Киммиха, однако на этом, похоже, не будет сдаваться. Согласно информации журналиста Руди Галетти, директор клуба намерен сделать всё возможное, чтобы переманить в ряды команды 29-летнего полузащитника, способного сыграть справа в защите. Представители «Аль-Ахли» планируют провести встречу с игроком до старта чемпионата Европы.

Действующий контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» истекает через год. Интерес к нему также приписывался «Барселоне» и мадридскому «Реалу».