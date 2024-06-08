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Травма Упамекано оказалась несерьёзной – он сможет сыграть на Евро

08 Июня 2024 • 22:49 Комментировать
Франция
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Канада
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Через 21 ч. 52 мин.

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано избежал серьёзной травмы в преддверии Евро-2024.

Футболист получил повреждение в предыдущем товарищеском матче сборной Франции против Люксембурга (3:0), из-за чего был заменён уже в перерыве. Как информирует Bayern & Germany, проблема ограничилась незначительным дискомфортом – центрбек уже возобновил тренировки и готов сыграть против сборной Канады.

Товарищеская встреча «трёхцветных» с канадцами состоится в воскресенье. Уже 17 июня коллективу Эрика тен Хага предстоит сыграть со сборной Австрии в поединке первого тура групповой стадии чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции евро-2024 Дайо Упамекано ещё теги

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ФРАНЦИЯ КАНАДА
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