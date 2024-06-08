Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сделает ещё одно предложение Дэвису слухи

08 Июня 2024 • 22:24 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» продолжает вести переговоры со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, на протяжении последних месяцев «Бавария» предлагала Дэвису зарплату в 13-14 миллионов евро в год, но футболист отверг эти условия.

Сообщается, что сейчас руководство готово вновь увеличить предложение, но при этом клуб не собирается платить Дэвису запрашиваемые 20 миллионов евро.

Защитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча с учетом всех турниров, отметился три голами и оформил шесть ассистов.

Трудовой договор Дэвиса с «Баварией» истекает в середине 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Июня
23:29 · Германия. Бундеслига
«Аль-Ахли» намерен подписать звезду «Баварии» слухи
22:49 · Германия. Бундеслига
Травма Упамекано оказалась несерьёзной – он сможет сыграть на Евро
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» решил перехватить трансферную цель «Баварии»
22:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделает ещё одно предложение Дэвису слухи
19:23 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали свой первый летний трансфер
19:15 · Германия. Бундеслига
Белосьян: «Я очень жду своего дебютного матча за «Байер»
19:08 · Германия. Бундеслига
«Байер» объявил о первом летнем трансфере официально
12:07 · Германия. Бундеслига
Госенс решил покинуть «Унион» Берлин
12:02 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет купить футболиста «Барселоны» за один миллион евро
10:22 · Англия. Премьер-лига
Эберль оценил влияние сорвавшегося трансфера Пальиньи на сезон «Баварии»
10:17 · Германия. Бундеслига
Госенс может перейти в «Торино»
07 Июня
22:14 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать шесть футболистов в летнее трансферное окно 2
20:11 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта главная трансферная цель «Баварии» слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Боруссии» Терзич интересен двум клубам АПЛ
17:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов заплатить 150 млн евро за топ-футболиста 2
Все новости
Рекомендуем