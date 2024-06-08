Мюнхенская «Бавария» продолжает вести переговоры со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, на протяжении последних месяцев «Бавария» предлагала Дэвису зарплату в 13-14 миллионов евро в год, но футболист отверг эти условия.

Сообщается, что сейчас руководство готово вновь увеличить предложение, но при этом клуб не собирается платить Дэвису запрашиваемые 20 миллионов евро.

Защитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча с учетом всех турниров, отметился три голами и оформил шесть ассистов.

Трудовой договор Дэвиса с «Баварией» истекает в середине 2025 года.