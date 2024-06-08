В «Байере» прокомментировали свой первый летний трансфер

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о подписании центрального защитника из «Ренна» Женуэля Белосьяна.

Ранее пресс-служба «Байера» сообщила, что контракт с 19-летним французом подписан до 2029 года.

«Женуэль Белосьян — огромный талант, который уже имеет опыт игры на высоком уровне в Лиге 1. У него хороший пас и прекрасная физика», — цитирует функционера официальный сайт леверкузенцев.

В прошедшем сезоне Белосьян появился на поле в 23 матчах чемпионата Франции и стал автором одного ассиста. Кроме того, на счету защитника две игры в составе молодежной сборной Франции.

Белосьян: «Я очень жду своего дебютного матча за «Байер»