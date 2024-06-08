Белосьян: «Я очень жду своего дебютного матча за «Байер»

Новичок «Байера» Женуэль Белосьян поделился эмоциями после перехода в леверкузенский клуб.

— Я очень жду своего дебютного матча. Я видел игры команды по телевизору. «Байер» показывает фантастическую игру, — цитирует Белосьяна пресс-служба действующего чемпиона Германии.

В субботу, 8 июня, «Байер» объявил о первом летнем подписании. Контракт с 19-летним защитником заключен до 2029 года. По данным СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Прошлым клубом Белосьяна был французский «Ренн». В сезоне-2023/24 футболист сыграл в 27 матчах во всех турнирах и записал в свой актив один результативный пас.