Французский центральный защитник Женуэль Белосьян перебрался из «Ренна» в стан леверкузенского «Байера». Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Германии. Трудовой договор между сторонами заключен до 2029 года.

В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 15 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Байер» с большим отрывом стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок страны.