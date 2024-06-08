Госенс решил покинуть «Унион» Берлин

Левый защитник берлинского «Униона» Робин Госенс принял решение продолжить карьеру в другой команде. По информации от журналиста Николо Скиры, футболист покинет клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, Госенс перешёл в «Унион» прошлым летом из миланского «Интера», но остался недоволен своим первым сезоном, в котором команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа и финишировала на 15 месте в Бундеслиге. Берлинский клуб ели сохранил прописку в высшем дивизионе.

Источник сообщает, что у Госенса есть варианты в различных чемпионатах. 29-летний Робин в прошлом сезоне отметился 6 голами и 3 ассистами в Бундеслиге.