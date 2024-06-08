«Байер» хочет купить футболиста «Барселоны» за один миллион евро

Защитник молодежной команды «Барселоны» Андреа Натали может оказаться в немецкой Бундеслиге. По информации AS, в подписании 16-летнего игрока заинтересован леверкузенский «Байер».

«Фармацевты» рассчитывают оформить переход юного футболиста за один миллион евро. «Барселона», в свою очередь, предлагает Натали новый трудовой договор.

В минувшем сезоне «Байер» отпраздновал чемпионство в немецкой Бундеслиге, а также стал обладателем кубка Германии. За весь прошлый сезон подопечные Хаби Алонсо потерпели лишь одно поражение – от «Аталанты» в финале Лиги Европы со счетом 0:3.