Госенс может перейти в «Торино»

Защитник «Униона» Робин Госенс может продолжить карьеру в «Торино». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб уже сделал предложение «Униону» по трансферу 29-летнего немца, которого Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Госенсу проявляет римский «Лацио».

В минувшем сезоне защитник провёл за «Унион» 37 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что ранее Госенс уже выступал в Италии, где защищал цвета миланского «Интера» и «Аталанты». Также футболист успел провести 20 матчей в составе национальной сборной Германии.