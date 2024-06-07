«Бавария» готова продать шесть футболистов в летнее трансферное окно

Немецкая «Бавария» в летнее трансферное окно готова расстаться с рядом футболистов. Об этом информирует известный журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, в этот список входят: Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри и Кингсли Коман.

Отмечается, что на данный момент мюнхенский клуб не получал конкретных предложений по этим игрокам.

По итогам прошедшего сезона первенства Германии «Бавария» заработала 72 балла и финишировала на третьей позиции турнирной таблицы, отстав от чемпиона, леверкузенского «Байера» на 18 очков.