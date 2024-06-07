«Реал» готов заплатить 150 млн евро за топ-футболиста

«Реал» закрыл сделку по Килиану Мбаппе – о летнем переходе француза было объявлено в начале недели. Как сообщает на своих страницах Bild, мадридцы уже строят планы по усилению состава на следующее лето. По данным источника, «сливочные» готовы заплатить 150 миллионов евро за атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

В сезоне 2023/2024 Вирц провёл в различных соревнованиях 49 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 18 голов и 20 результативных передач на партнёров. «Байер» весной смог выиграть Бундеслигу и Кубок Германии.

Стоит сказать, что слухи также связывают Флориана Вирца с «Барселоной».