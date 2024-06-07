«Байер» согласовал первый летний трансфер

Защитник Жануэль Белосен, правами на которого владеет французский «Ренн», может перебраться в немецкую Бундеслигу. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным журналиста, интерес к 19-летнему французскому игроку проявляет леверкузенский «Байер». «Фармацевты» провели переговоры и договорились о подписании контракта на пять лет. За трансфер Белосена чемпион Германии заплатит «Ренну» порядка 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 защитник сыграл 27 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.