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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» согласовал первый летний трансфер

07 Июня 2024 • 12:26 Комментировать

Защитник Жануэль Белосен, правами на которого владеет французский «Ренн», может перебраться в немецкую Бундеслигу. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным журналиста, интерес к 19-летнему французскому игроку проявляет леверкузенский «Байер». «Фармацевты» провели переговоры и договорились о подписании контракта на пять лет. За трансфер Белосена чемпион Германии заплатит «Ренну» порядка 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 защитник сыграл 27 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Ренн Байер трансферы футбола - лето 2024 Жануэль Белосен ещё теги
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