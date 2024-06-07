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«Бавария» хочет усилить атаку вингером «Порту»

07 Июня 2024 • 11:59 Комментировать

Атакующий полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают журналисты Record.

Немецкий топ-клуб начал переговоры с «драконами» по возможному трансферу. В ближайшее время «Бавария» готовится сделать португальцам предложение. В соглашении Консейсау прописан пункт, согласно которому его можно приобрести до 15 июля за 30 миллионов евро. После этой даты клаузула увеличится на 15 миллионов.

В прошлом сезоне Франсишку провел 43 поединка за «Порту». Вингер отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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