«Бавария» хочет усилить атаку вингером «Порту»

Атакующий полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают журналисты Record.

Немецкий топ-клуб начал переговоры с «драконами» по возможному трансферу. В ближайшее время «Бавария» готовится сделать португальцам предложение. В соглашении Консейсау прописан пункт, согласно которому его можно приобрести до 15 июля за 30 миллионов евро. После этой даты клаузула увеличится на 15 миллионов.

В прошлом сезоне Франсишку провел 43 поединка за «Порту». Вингер отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.