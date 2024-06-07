Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена

Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентино Переса на следующий год. По данным Bild, руководитель хочет подписать главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо и полузащитника команды Флориана Вирца.

При этом стоит отметить, что контракт нынешнего наставника «сливочных» Карло Анчелотти рассчитан до середины 2026 года. В минувшем сезоне под руководством итальянского тренера «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость 21-летнего Вирца оценивается в 130 миллионов евро. Алонсо связан договором с «Байером» до 2026 года.

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