Деку обозначил главную трансферную цель «Барселоны» на 2025 год

Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет провернуть громкий трансфер летом следующего года.

Португальский функционер – большой поклонник таланта звезды «Байера» Флориана Вирца. По сведениям журналиста Фернандо Поло, именно немецкий футболист был обозначен Деку в качестве трансферной цели номер один на лето 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флориана Вирца в 130 млн евро. Проблемой для каталонского гранда может стать не только ценник игрока «фармацевтов», но и жёсткая конкуренция со стороны других европейских топ-клубов. Среди претендентов на 21-летнего атакующего полузащитника называются мадридский «Реал» и «Бавария».