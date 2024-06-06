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Павлович: «Кроос — пример для подражания, был бы рад, если бы он выиграл «Золотой мяч»

06 Июня 2024 • 23:54 Комментировать

Хавбек «Баварии» и сборной Германии Александар Павлович поделился мнением о своём партнёре по национальной команде Тони Кроосе.

Ранее 34-летний полузащитник мадридского «Реала» объявил о завершении карьеры. Его последним турниром станет предстоящий чемпионат Европы в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«Он для меня образец для подражания. Его спокойствие с мячом, его хладнокровие, почти всё. Тони Кроос — выдающийся игрок. Я был бы очень рад, если бы он выиграл «Золотой мяч», — приводит слова футболиста Abendzeitung.

Что касается Павловича, то он в прошедшем сезоне провёл за мюнхенский клуб 25 встреч во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Тони Кроос Александр Павлович ещё теги
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