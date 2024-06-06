Дортмундская «Боруссия» близится к продаже Мукоко

Шансы нападающего дортмундской «Боруссии» на то, чтобы быть проданным, с наступлением лета заметно выросли. Как сообщает Kicker, молодой футболист не может обрести себе больше регулярной практики под руководством Эдина Терзича, что не соответствует планам игрока: он стремится и хочет играть больше.

19-летний игрок атаки в минувшем сезоне сыграл за «шмелей» всего лишь в 27 матчах – это далеко не весь его максимум. В них он забил пять голов – в рамках Бундеслиги и ещё один гол – в рамках Кубка Германии.

Контракт Мукоко с «Боруссией» рассчитан ещё на два сезона – до середины 2026 календарного года.