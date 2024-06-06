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20-летний вингер «Майнца» мечтает оказаться в «Баварии»

06 Июня 2024 • 14:14 Комментировать

Немецкий нападающий «Майнца» Брайан Груда хотел бы продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом он рассказал в интервью Bild.

— Является ли переход в «Баварию» моей мечтой? Конечно! Любой футболист с детства мечтает играть за «Баварию», — сказал Груда.

В минувшем сезоне Груда принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором трех голевых передач.

Трудовой договор вингера с «Майнцем» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость немца в 20 миллионов евро.

По итогам сезона «Бавария» заняла второе место в Бундеслиге, а «Майнц» финишировал на 13-й позиции.

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