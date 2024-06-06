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Семь европейских клубов хотят подписать полузащитника «Реала» Гюлера

06 Июня 2024 • 13:23 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, который не проходит в стартовый состав команды, пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах турецкого таланта заинтересованы «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Лас-Пальмас», «Мальорка», «Милан», «РБ Лейпциг» и «Фенербахче». Эти клубы хотят арендовать футболиста на следующий сезон.

Арда присоединился к «Реалу» летом прошлого года. Контракт 19-летнего турка со «сливочными» рассчитан до конца июня 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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