Та ответил, приглашал ли его Компани в «Баварию»

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та рассказал, действительно ли новый тренер «Баварии» Венсан Компани пригласил его в Мюнхен.

«Конечно, я слышал, что Венсан теперь является тренером «Баварии». Я раньше часто наблюдал за его игрой, но также смотрел и на других центральных защитников. Компани был выдающимся защитником, но я не знаю его лично. Приглашал ли он меня в «Баварию»? Нет», – цитирует защитника журналист Максимилиан Кох.

Напомним, у Та остаётся год по контракту с леверкузенским «Байером», поэтому футболист вполне может покинуть команду в летнее трансферное окно. Немца ранее связывали с клубами из АПЛ.