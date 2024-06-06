«Бавария» провела переговоры с Дэвисом

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры со своим левым защитником Альфонсо Дэвисом. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «красная машина» предложила канадцу зарплату в размере 13 миллионов евро в год, но соглашение всё равно не было достигнуто.

Источник утверждает, что новый тренер «Баварии» Венсан Компани хотел бы сохранить Дэвиса в команде. У фуллбека остаётся год по контракту с мюнхенцами, поэтому есть вероятность, что он покинет команду уже этим летом.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не намерен платить за Дэвиса 50 миллионов евро компенсации. «Бавария» рискует потерять футболиста через год бесплатно.