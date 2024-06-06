Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» провела переговоры с Дэвисом

06 Июня 2024 • 10:26 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры со своим левым защитником Альфонсо Дэвисом. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «красная машина» предложила канадцу зарплату в размере 13 миллионов евро в год, но соглашение всё равно не было достигнуто.

Источник утверждает, что новый тренер «Баварии» Венсан Компани хотел бы сохранить Дэвиса в команде. У фуллбека остаётся год по контракту с мюнхенцами, поэтому есть вероятность, что он покинет команду уже этим летом.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не намерен платить за Дэвиса 50 миллионов евро компенсации. «Бавария» рискует потерять футболиста через год бесплатно.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Игнашевич отказал московскому клубу В «Акроне» заявили, что команда не готова к РПЛ
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Каменский высказался о роли Бобровского в выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
11:34 · Германия. Бундеслига
Та ответил, приглашал ли его Компани в «Баварию»
10:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» провела переговоры с Дэвисом
09:35 · Германия. Бундеслига
Флик решил, стоит ли «Барселоне» приглашать Ольмо
09:20 · Англия. Премьер-лига
Санчо останется в «Боруссии» Дортмунд только при одном условии
07:46 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо рассказал о важном опыте перед работой в «Байере»
07:40 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо рассказал о своей реакции на единственное поражение «Байера»
00:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит Павловичу новый контракт после Евро-2024
00:25 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует потерять Упамекано перед Евро-2024
00:16 · Германия. Бундеслига
«Байеру» интересен игрок «Ювентуса», оценённый в 35-40 млн евро
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает между двумя полузащитниками из АПЛ слухи
05 Июня
23:26 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую зарплату «Бавария» предложила защитнику «Байера» Та
22:27 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Баварии» Павлович: «Все помнят тот самый гол Компани «Лестеру»
22:18 · Германия. Бундеслига
Два топ-клуба поспорят за Тео Эрнандеса
21:23 · Германия. Бундеслига
Павлович рассказал, готов ли всю карьеру провести в «Баварии»
20:07 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» не сменит главного тренера после провального сезона слухи
Все новости
Рекомендуем