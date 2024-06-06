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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик решил, стоит ли «Барселоне» приглашать Ольмо

06 Июня 2024 • 09:35 Комментировать

Новый тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение насчё того, стоит ли клубу приглашать полузащитника Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». Как сообщает издание Sport, немецкий специалист не хочет видеть испанца в команде.

Сообщается, что бывший тренер «Барселоны» Хави Эрнандес настаивал на подписании Ольмо. Тем не менее, футболист уже не является трансферной целью «сине-гранатовых».

Ольмо оценивается приблизительно в 60 миллионов евро. В услугах полузащитника ранее были заинтересованы такие клубы, как французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». 26-летний испанец отметился 4 голами и 5 ассистами в минувшем розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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