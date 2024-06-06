Хаби Алонсо рассказал о важном опыте перед работой в «Байере»

«Работа с молодежью в «Реал Сосьедаде» дала мне понимание важности развития футболистов, обмена знаниями и тактической составляющей. Возвращение на несколько уровней назад помогло мне совершенствоваться как тренеру. Для меня это был важный этап», - передает слова испанского тренера CNN.