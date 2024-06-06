Хаби Алонсо рассказал о важном опыте перед работой в «Байере»

Рулевой немецкого «Байера» Хаби Алонсо рассказал о своем прогрессе в тренерской карьере.
«Работа с молодежью в «Реал Сосьедаде» дала мне понимание важности развития футболистов, обмена знаниями и тактической составляющей. Возвращение на несколько уровней назад помогло мне совершенствоваться как тренеру. Для меня это был важный этап», - передает слова испанского тренера CNN.
Напомним, что в прошлом сезоне Алонсо привел леверкузенский клуб к чемпионству в Бундеслиге и триумфу в Кубке страны. За весь сезон команда потерпела лишь одно поражение.
Хаби Алонсо рассказал о своей реакции на единственное поражение «Байера»
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