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Хаби Алонсо рассказал о своей реакции на единственное поражение «Байера»

06 Июня 2024 • 07:40 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо вспомнил о поражении от «Аталанты» в финальном поединке Лиги Европы. Немецкий клуб уступил итальянцам со счетом 0:3.

«Это футбол. Исключением для нас стал 51-й матч. Но нужно уметь принимать поражение – это часть нашей работы. Это не первый и не последний раз. Уверен, что эта игра сделает меня только лучше как наставника. Подобные поражения быстро не забываются, мне по-прежнему больно. Но это полезнее, чем выиграть требл», - передает испанского специалиста CNN.

Стоит отметить, что это было единственное поражение леверкузенского коллектива в прошедшем сезоне.

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