Хаби Алонсо рассказал о своей реакции на единственное поражение «Байера»

«Это футбол. Исключением для нас стал 51-й матч. Но нужно уметь принимать поражение – это часть нашей работы. Это не первый и не последний раз. Уверен, что эта игра сделает меня только лучше как наставника. Подобные поражения быстро не забываются, мне по-прежнему больно. Но это полезнее, чем выиграть требл», - передает испанского специалиста CNN.