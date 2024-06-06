«Бавария» предложит Павловичу новый контракт после Евро-2024

В «Баварии» запланировали продление контракта полузащитника Александра Павловича.

20-летний игрок пробился в основной состав мюнхенского гранда во второй половине прошедшего сезона. Как стало известно Bild, уже после завершения предстоящего чемпионата Европы «Бавария» обсудит с опорным хавбеком новый договор. Немец сербского происхождения относительно недавно – в ноябре – продлил контракт с клубом до 2027 года, однако руководство впечатлено его выступлениями и готово предложить улучшенные условия.

В активе Александра Павловича два гола и две результативные передачи в 22 матчах за первую команду «Баварии» во всех турнирах.