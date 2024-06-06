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Сборная Франции рискует потерять Упамекано перед Евро-2024

06 Июня 2024 • 00:25 Комментировать
Франция
3:0
Люксембург

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано получил повреждение в матче за сборную Франции.

25-летний футболист вышел в стартовом составе «трёхцветных» в товарищеском поединке с Люксембургом (3:0), но уже в перерыве был вынужденно заменён Дидье Дешамом на Вильяма Салиба. По данным TF1, Упамекано попросил о замене, так как почувствовал дискомфорт в левом бедре. Степень серьёзности травмы центрбека пока не выявлена – обследования пройдут в ближайшее время.

9 июня сборная Франции проведёт товарищескую встречу с Канадой, а 17 июня стартует на чемпионате Европы – соперником будет сборная Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
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