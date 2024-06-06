Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байеру» интересен игрок «Ювентуса», оценённый в 35-40 млн евро

06 Июня 2024 • 00:16 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле попал в сферу интересов леверкузенского «Байера».

21-летний футболист провёл успешный сезон, выступая на правах аренды за «Фрозиноне». Усилия перспективного аргентинца не остались незамеченными, и теперь в его приобретении заинтересован «Байер», докладывает инсайдер Николо Скира. Чтобы провернуть сделку, чемпионам Германии придётся потратить порядка 35-40 млн евро – именно столько «Ювентус» запрашивает за Суле. Сам игрок хотел бы попробовать силы в составе «бьянконери» под руководством нового тренера Тьяго Мотты.

В активе Матиаса Суле 11 забитых мячей и три результативных паса в 36 матчах минувшего розыгрыша Серии А за «Фрозиноне».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фрозиноне Байер трансферы футбола - лето 2024 Матиас Соуле ещё теги

Новости по матчу

05 Июня
23:01
«Рома» запланировала встречу с агентом звезды «Ювентуса»
04 Июня
03:22
Будущее Кьезы в «Ювентусе» решится после Евро-2024 1
02:32
Инсайдер Романо поделился информацией о возможном переходе в «Ювентус» звезды «Аталанты»
01:31
«Ювентус» и «Астон Вилла» работают над обменом полузащитниками
03 Июня
22:35
«Ювентус» сообщил о договорённости с Аллегри по условиям расторжения контракта
03:09
«Ювентус» готов продать Кьезу за 25 млн евро – назван претендент 1
02:48
«Ювентус» предложил долгосрочный контракт капитану «Наполи»
02 Июня
23:00
Рабио не ответил на предложение «Ювентуса»
22:43
«Астон Вилла» продвигается в переговорах с игроком «Ювентуса»
01 Июня
02:28
«Ньюкасл» поборется с «Боруссией» и клубами Серии А за игрока «Ювентуса»
31 Мая
03:01
«Ювентус» предложил Рабио новый контракт – названы условия
30 Мая
21:49
Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»
29 Мая
03:24
Буффон оценил назначение Мотты тренером «Ювентуса»
01:33
Щесны интересен двум клубам – вратарь не хочет покидать «Ювентус»
28 Мая
02:07
Мотта хочет, чтобы «Ювентус» играл в «барселонском» стиле
00:49
«Ювентус» нацелился на ключевого игрока «Наполи»
26 Мая
23:24
«Ювентус» планирует подписать форварда «Дженоа»
02:52
«Ювентус» предложил 45 млн за полузащитника
02:18
Стало известно, почему Мотта не рассчитывает на Кьезу в «Ювентусе» 2
01:18
«Ювентус» может продать двух звёздных игроков – они не входят в планы Мотты
25 Мая
22:16
Алекс Сандро: «Впереди у «Ювентуса» большие победы, новая эра началась»
22:02
Алекс Сандро попрощался с «Ювентусом»
20:59
«Ювентус» уверенно обыграл «Монцу» 5
18:30
«Ювентус» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:04
«Ювентус» назвал состав на последний матч сезона
14:22
«Ювентус» договорился о трансфере лучшего вратаря Серии А
12:19
«Эвертон» может подписать бывшего полузащитника «Ливерпуля»
09:57
Мотта считает Влаховича одним из ключевых игроков «Ювентуса»
03:03
Ювентус - Монца: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:30
«Ювентус» находится в шаге от подписания нового вратаря
24 Мая
22:04
Аллегри готов подать в суд на «Ювентус» 2
21:33
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ювентус – Монца чемпионата Италии – 25 мая 2024
18:25
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Камбьясо
18:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ювентус — Монца Серии А — 25 мая 2024
14:14
«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А 2
12:56
«Ювентус» ищет способ сбить ценник Коппмейнерса 1
09:16
Мотта может забрать с собой в «Ювентус» двух игроков «Болоньи» 1
22 Мая
19:40
Защитник «Ювентуса» может перейти в «Сан-Паулу»
12:16
Будущее Мотты решится в ближайшее время
13 Мая
03:29
Стало известно, когда «Ювентус» объявит об уходе Аллегри
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
00:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит Павловичу новый контракт после Евро-2024
00:25 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует потерять Упамекано перед Евро-2024
00:16 · Германия. Бундеслига
«Байеру» интересен игрок «Ювентуса», оценённый в 35-40 млн евро
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает между двумя полузащитниками из АПЛ слухи
05 Июня
23:26 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую зарплату «Бавария» предложила защитнику «Байера» Та
22:27 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Баварии» Павлович: «Все помнят тот самый гол Компани «Лестеру»
22:18 · Германия. Бундеслига
Два топ-клуба поспорят за Тео Эрнандеса
21:23 · Германия. Бундеслига
Павлович рассказал, готов ли всю карьеру провести в «Баварии»
20:07 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» не сменит главного тренера после провального сезона слухи
18:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сдалась – Хави Симонс не приедет
16:09 · Германия. Бундеслига
Сане: «Когда мы играли за «Манчестер Сити», Компани сказал, что однажды станет моим тренером»
15:58 · Германия. Бундеслига
Гётце: «Я забил победный гол в финале чемпионата мира, а через три недели играл против команды из третьего дивизиона – пришлось привыкать»
15:53 · Германия. Бундеслига
Гётце объяснил, почему работать с Клоппом было лучше, чем с Гвардиолой
13:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение о будущем Комана
12:28 · Германия. Бундеслига
Звезда «Байера» Вирц высказался о своём будущем
Все новости
Рекомендуем