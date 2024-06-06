«Байеру» интересен игрок «Ювентуса», оценённый в 35-40 млн евро

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле попал в сферу интересов леверкузенского «Байера».

21-летний футболист провёл успешный сезон, выступая на правах аренды за «Фрозиноне». Усилия перспективного аргентинца не остались незамеченными, и теперь в его приобретении заинтересован «Байер», докладывает инсайдер Николо Скира. Чтобы провернуть сделку, чемпионам Германии придётся потратить порядка 35-40 млн евро – именно столько «Ювентус» запрашивает за Суле. Сам игрок хотел бы попробовать силы в составе «бьянконери» под руководством нового тренера Тьяго Мотты.

В активе Матиаса Суле 11 забитых мячей и три результативных паса в 36 матчах минувшего розыгрыша Серии А за «Фрозиноне».