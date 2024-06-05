Стало известно, какую зарплату «Бавария» предложила защитнику «Байера» Та

«Бавария» надеется переманить в свои ряды центрального защитника «Байера» Джонатана Та.

В прошедшем сезоне «фармацевты» прервали многолетнюю серию чемпионств «Баварии», однако теперь мюнхенский гранд может усилиться одним из важных игроков конкурента. Согласно сведениям журналиста Кристиана Фалька, Та будет зарабатывать в самом титулованном клубе Германии порядка 9 млн евро в год, если переход состоится, также центрбек сможет получать дополнительные 3 млн в виде бонусов. Принципиальная договорённость с 28-летним футболистом уже достигнута, но судьба трансфера решится после Евро-2024.

Стоимость Джонатана Та оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. За «Байер» немец выступает с 2015 года.