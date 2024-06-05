Полузащитник «Баварии» Павлович: «Все помнят тот самый гол Компани «Лестеру»

Футболист «Баварии» Александр Павлович рассказал, что думает о новом тренере команды Венсане Компани.

Бельгийский специалист, ранее работавший в «Бёрнли», неожиданно возглавил мюнхенский гранд в конце прошлого месяца. Он заменил Томаса Тухеля, с которым клуб договорился о расставании ещё по ходу прошедшего сезона.

«В прошлом Компани был отличным центральным защитником с невероятным менталитетом. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Все помнят его тот самый гол, когда он забил дальним ударом в верхний угол [за «Манчестер Сити» в ворота «Лестера»]. Он настоящий лидер», – сказал в интервью Bild 20-летний Павлович.