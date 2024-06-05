Два топ-клуба поспорят за Тео Эрнандеса

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес может быть продан в предстоящее трансферное окно.

Интерес к французу сохраняет «Бавария», ещё в прошлом месяце считавшаяся основным претендентом на игрока, также из борьбы не выбывает и мадридский «Реал», докладывает инсайдер Экрем Конур. Договор 26-летнего латераля с «Миланом» истекает через два года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тео Эрнандеса в 60 млн евро. В прошедшем сезоне футболист провёл 46 матчей за «россонери», записав на свой счёт пять голов и 11 результативных передач.

Напомним, что именно в «Реале» Эрнандес выступал до перехода в «Милан».