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Два топ-клуба поспорят за Тео Эрнандеса

05 Июня 2024 • 22:18 Комментировать
Милан
3:3
Салернитана

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес может быть продан в предстоящее трансферное окно.

Интерес к французу сохраняет «Бавария», ещё в прошлом месяце считавшаяся основным претендентом на игрока, также из борьбы не выбывает и мадридский «Реал», докладывает инсайдер Экрем Конур. Договор 26-летнего латераля с «Миланом» истекает через два года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тео Эрнандеса в 60 млн евро. В прошедшем сезоне футболист провёл 46 матчей за «россонери», записав на свой счёт пять голов и 11 результативных передач. 

Напомним, что именно в «Реале» Эрнандес выступал до перехода в «Милан».

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Реал Мадрид Милан Бавария Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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