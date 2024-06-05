Павлович рассказал, готов ли всю карьеру провести в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович ответил на вопрос о том, способен ли он провести всю свою карьеру в немецком гранде.

— Конечно. Я большой фанат «Баварии». Я никогда не хотел уходить. Мне всегда хотелось добиться успеха с «Баварией», — цитирует Павловича Sky Sport DE.

20-летний хавбек дебютировал за «Баварию» в минувшем сезоне. На его счету 22 выхода на поле в составе основной команды, два забитых мяча и два ассиста.

Трудовой договор Павловича с «Баварией» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость немца в 30 миллионов евро.