Херардо Сеоане, главный тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха намерен остаться в своём клубе, несмотря на неудачный сезон. Такой новостью делится Sky Germany.

По информации источника, клуб доверяет швейцарскому специалисту на сто процентов. Тренер уже начинает планировать состав команды на грядущий сезон.

Напомним, что в сезоне-2023/24 экс-участник Лиги чемпионов финишировал лишь на 14-м месте турнирной таблицы. Отрыв от опасного 16 места составил всего один балл, а от зоны вылета «Боруссия» оторвалась на семь пунктов турнирной таблицы. Притом, в пяти последних турах команда ни разу не выиграла.