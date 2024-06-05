«Барселона» сдалась – Хави Симонс не приедет

В последние недели слухи активно связывали «Барселону» с Хави Симонсом. Сообщалось, что сам 21-летний атакующий полузащитник хотел бы вернуться в каталонский клуб, где ранее он выступал в академии.

Впрочем, как информирует испанский Sport, «Барселона» отказалась от участия в гонке за Симонсом. Причина заключается в сложной финансовой ситуации. Каталонцы считают, что не смогут предложить Симонсу те деньги, которые может предложить «Бавария». Именно мюнхенцы теперь считаются фаворитами в борьбе за талантливого игрока.

Права на Хави Симонса принадлежат «ПСЖ». В сезоне 2023/2024 полузащитник выступал за «РБ Лейпциг».