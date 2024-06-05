Сане: «Когда мы играли за «Манчестер Сити», Компани сказал, что однажды станет моим тренером»

Вингер «Баварии» Лерой Сане дал новый комментарий о назначении Венсана Компани главным тренером команды.

«Когда мы вместе играли за «Манчестер Сити», он сказал, что однажды станет моим тренером. Я просто ответил: «Этого не будет!» А теперь это произошло. К сожалению. Нет, я шучу. Я очень рад, что он наш тренер, и что он получил работу в таком топ-клубе.

Как игрок Венсан был абсолютным лидером – человеком, задающим направление. Он любит доминирующий, быстрый и смелый футбол. Как игрок он всегда ожидал этого от партнёров. Думаю, мы проведём очень хорошее время с Венсаном», - сказал Сане Sky Sports.