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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гётце: «Я забил победный гол в финале чемпионата мира, а через три недели играл против команды из третьего дивизиона – пришлось привыкать»

05 Июня 2024 • 15:58 Комментировать

В финале чемпионата мира – 2014 Марио Гётце забил победный гол в ворота сборной Аргентины. Нынешний игрок «Айнтрахта» вспомнил тот особенный момент в своей карьере.

«Это было как освобождение. А также удовлетворение, потому что я мало играл по ходу турнира. И радость, конечно. Я до сих пор помню: я забил гол в финале чемпионата мира, а через три недели вышел на поле в кубковой игре против команды из третьего дивизиона. Разница была резкой, и пришлось к этому привыкать.

Если бы я мог нарисовать картину своей карьеры, то лучше бы я забил этот гол в 35 лет на последнем турнире и сказал: «Всё, я ухожу», - сказал Гётце ZEITmagazin.

Гётце признался, что после того гола в финале чемпионата мира он сталкивался с высокими ожиданиями от себя.

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