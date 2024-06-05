Гётце объяснил, почему работать с Клоппом было лучше, чем с Гвардиолой

Известный немецкий футболист Марио Гётце по ходу своей карьеры работал и с Юргена Клоппом, и с Хосепом Гвардиолой. Атакующий полузащитник «Айнтрахта» сообщил, что ему было лучше работать с Клоппом.

«Когда дело доходит до управления футболистами, то мне было комфортнее с Юргеном Клоппом. Дело в том, что Юрген прекрасно чувствует людей и их ситуацию. В случае с Пепом всё было зациклено на твоих выступлениях», - сказал Гётце в интервью ZEITmagazin.

В сезоне 2023/2024 Марио Гётце провёл 41 официальный матч, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.